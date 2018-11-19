Oyuncu Adnan Koç'un davasında tahliye!

Ataşehir’de, 15 Mart'ta uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan ve polise direndikleri için tutuklanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Behram Paşa'sı Adnan Koç ile kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un 90'ar yıl 7'şer ay, Şeyhmus Koç ile Mehmet Pınarbaşı'nın ise 24'er yıl 1'er ay hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu müşteki sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı ile avukatları da hazır bulundu.

‘SİLAH SESİ DUYDUM'

Adnan Koç'u ekip aracına bindirdiklerini söyleyen polis memuru E.H., “Adnan Koç araçtan inerek Ahmet Koç'un yanına gitti. Adnan Koç ve Ahmet Koç'un polis memuru S.İ.’ye saldırdıklarını gördüm. Birkaç el silah sesi duydum, akabinde Mehmet Hayri Koç koşarak bana doğru geldi, bana tekme attı. Ahmet Koç da S.İ.’ye silah doğrultmuş ve onu darp etti. Ardından da S.İ.’ye yakın mesafeden ateş ettiğini gördüm. Aynı sırada Adnan Koç ve Mehmet Hayri Koç belimdeki silahı almaya çalışıyordu, silahım yere düştü. Yere düşen silahı Adnan Koç aldı. Mücadele ederken şahıslardan biraz uzaklaşmak durumunda kaldım. Ahmet Koç da silahla hem S.İ.’yi hem de beni tehdit ediyordu. Ben direnmeyi de bıraktım” dedi.