Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören, yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Uz, dün hayatını kaybetti.Sanatçı için öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Cenazeye katılan Nedim Saban “Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır .Hayatının son zamanlarında onla birlikte çalıştığım için çok mutluyum.Şehir tiyatrosunda,devlet tiyatrosunda çok emeği var.Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm “ diye konuştu.

Ahmet Uz'un cenazesi öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.



