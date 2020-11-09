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Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

09.11.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören, yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Uz, dün hayatını kaybetti.Sanatçı için öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.

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Cenazeye katılan Nedim Saban “Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır .Hayatının son zamanlarında onla birlikte çalıştığım için çok mutluyum.Şehir tiyatrosunda,devlet tiyatrosunda çok emeği var.Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm “ diye konuştu.

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Ahmet Uz'un cenazesi öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

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