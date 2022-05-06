Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi! "İçinde sütyen yok mu?"

Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken Aybüke Pusat, Instagram'da yayınladığı cesur pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor. İlk olarak Medcezir dizisinde 'Elif' rolüyle seyircilerle tanışan Aybüke Pusat, şimdilerde popüler isimlerden biri oldu.
27 yaşındaki Aybüke Pusat 2014 yılından beri ekran önü kariyerinde aktif olarak rol alıyor.
Instagram hesabı paylaşımlarına da özen gösteren Pusat, söz konusu paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.
Ünlü oyuncu Pusat, süper mini eteğiyle oturarak poz verdi.
Bu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ceketinin önünü açık bıraka Pusat'a, "İçinde sütyen yok mu?" yorumu geldi.
Aybüke Pusat 2014'te katıldığı Miss Turkey yarışmasını üçüncü olarak tamamladı.
Birçok popüler yapımda rol alan Pusat, oyunculuğuyla ödül aldı.
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