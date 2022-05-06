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Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi! "İçinde sütyen yok mu?"

06.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Aybüke Pusat Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Instagram'da 3,5 milyon takipçisi olan oyuncunun süper minili pozu tozu dumana kattı.

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi! "İçinde sütyen yok mu?"

Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken Aybüke Pusat, Instagram'da yayınladığı cesur pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor. İlk olarak Medcezir dizisinde 'Elif' rolüyle seyircilerle tanışan Aybüke Pusat, şimdilerde popüler isimlerden biri oldu.

AYBÜKE PUSAT'TAN SÜPER MİNİLİ POZ

27 yaşındaki Aybüke Pusat 2014 yılından beri ekran önü kariyerinde aktif olarak rol alıyor.

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

Instagram hesabı paylaşımlarına da özen gösteren Pusat, söz konusu paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

Ünlü oyuncu Pusat, süper mini eteğiyle oturarak poz verdi.

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

Bu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ceketinin önünü açık bıraka Pusat'a, "İçinde sütyen yok mu?" yorumu geldi.

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

Aybüke Pusat 2014'te katıldığı Miss Turkey yarışmasını üçüncü olarak tamamladı.

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

Birçok popüler yapımda rol alan Pusat, oyunculuğuyla ödül aldı.

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

Oyuncu Aybüke Pusat süper mini eteğiyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
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