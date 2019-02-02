MAGAZİN

Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakımda!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gören Yeşilçam’ın ünlü ismi Aytaç Arman'ın (69), yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakımda!

Yeşilçam'ın ünlü ismi Aytaç Arman'dan üzen haber...

Onur Akay, “Üzücü haberler hep üst üste geliyor. Bugün sabah Tahir Sarıkaya’nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker’le, Yalçın Menteş’i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu.

İstanbul Onkoloji Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan değerli oyuncumuzun durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

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