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  4. Oyuncu Birce Akalay'dan yardım kampanyasına destek! Depremzede çocuklara böyle moral verdi

Oyuncu Birce Akalay'dan yardım kampanyasına destek! Depremzede çocuklara böyle moral verdi

14.02.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Birce Akalay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde depremzedeler için toplanan bağış kampanyasına destek vermek için koordinasyon merkezine geldi. Depremzedelere moral veren Akalay, gönüllülerle yardım çalışması yürüttü.

Oyuncu Birce Akalay'dan yardım kampanyasına destek! Depremzede çocuklara böyle moral verdi

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Muğla’nın Bodrum ilçesinde de toplanan yardım malzemeleri TIR'larla bölgeye ulaştırıldı.

birce akalay genclik merkezi

İHTİYAÇ MAĞAZASI OLUŞTURDU

Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için ihtiyaç mağazası oluşturuldu. Bu kapsamda, oyuncu Birce Akalay da gençlik merkezine gelerek Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalara destek verdi. Gönüllüler ile el ele veren Akalay depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akalay, depremzedelere moral verdi.

birce akalay cocuklar

"YARDIMLARINIZI BEKLİYORUZ"

Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bodrum Gençlik ve Spor Merkezi’nde halk var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bugün karşılanan afet mağduru vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 133 kişiye ulaştı. Ciddi boyutta yeni ayakkabı eksiğimiz var. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

yardım tivit

(DHA)

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