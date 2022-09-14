Oyuncu Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler tek celsede boşandı

Önceki gün Kartal Adliyesi 5. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmada anlaşmalı olarak boşanan çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talep etmedi.

Ünlü oyuncunun 2009'da dünyaevine girdiği Zeynep Elçin Bildik, Temmuz 2011'de geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmişti. Burçin Bildik, ikinci eşi Çiğdem Dikerler'le fikir ayrılıklarından dolayı boşanma kararı aldıklarını ve dost kaldıklarını söyledi.



Öte yandan Burçin Bildik, 2009 yılında Zeynep Elçin Bildik'le evlenmiş, genç kadın 2011'in temmuz ayında Bodrum'da beyin kanaması geçirip vefat etmişti.

