Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Devrim Parscan 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği belirtilen Devrim Parscan uzun yıllar şehir tiyatrolarında rol almış, çok sayıda sinema filmi ve televiyon dizisinde oynamıştı. Parscan ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapıyordu.
Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından filmleri ve dizileri ile gündemde yer almaya başladı. Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi, Naciye'yi Kim Sevmez gibi yapımlarda yer alan Devrim Parscan, yaptığı dublajlarla gündemde yer almaktaydı. Peki, Devrim Parscan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Devrim Parscan filmleri ve dizileri hakkında bilgiler
Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.
Naciye'yi Kim Sevmez - 2005
Kızma Birader - 2005
Sil Baştan - 2004
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Seni Yaşatacağım - 2002
Bizim Aile - 2001
Herkes Kendi Evinde - 2000
Cumhuriyet- 1998
Sibel - 1998
İlk Aşk - 1997
Zehra Ana - 1996
Köşe Kapmaca - 1996
Kurtuluş - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Yolcu - 1994
İskilipli Atıf Hoca - 1993
Bir Kadın Yüzü - 1993
Kızımı Arıyorum - 1993
Zirvedekiler - 1993
Varyemez - 1991
Madde 438 - 1990
Dehşet Gecesi - 1989
Polis Dosyası - 1989
Hünkarın Bir Günü - 1989
Biz Ayrılamayız - 1988
Kızım ve Ben - 1988
Mazideki Kadın - 1986
Savunma - 1986
Taçsız Kraliçe - 1984
O Kadın - 1982
Tanrıya Feryat - 1980
İşte Bizim Hikayemiz - 1978
Sayılı Dakikalar - 1965
Küçük Hanımın Kısmeti - 1962
Küçük Beyefendi - 1962
Gümüş - 2007
Doğruluk Ekseni - 2010
Selam Bahara Yolculuk - 2015
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