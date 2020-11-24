Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Devrim Parscan 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği belirtilen Devrim Parscan uzun yıllar şehir tiyatrolarında rol almış, çok sayıda sinema filmi ve televiyon dizisinde oynamıştı. Parscan ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapıyordu.

DEVRİM PARSCAN KİMDİR?

Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından filmleri ve dizileri ile gündemde yer almaya başladı. Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi, Naciye'yi Kim Sevmez gibi yapımlarda yer alan Devrim Parscan, yaptığı dublajlarla gündemde yer almaktaydı. Peki, Devrim Parscan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Devrim Parscan filmleri ve dizileri hakkında bilgiler

Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.