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  4. Depremden hasar gören aracıyla yaşadığı yeri böyle terk etti! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Depremden hasar gören aracıyla yaşadığı yeri böyle terk etti! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

13.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili de etkiledi. Bölgede binalar yerle bir olurken binlerce vatandaş çöken binaların altında kaldı. Hayata tutunma mücadelesi verilen deprem bölgelerinden gelen bir kare herkesi duygulandırdı. Tavanı ve bagaj kısmı ezilen bir araçla deprem bölgesini terk eden bir vatandaşa ait görüntüler gündem yarattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 6 Şubat’ta Türkiye’yi kabus dolu günlere uyandırdı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından bölgelere insani, gıda ve tıbbi yardım yağmaya başladı. Arama kurtarma çalışmaları depremin 8. gününde devam ederken deprem bölgelerinde binaların büyük bölümü yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

TAVANI VE BAGAJ KISMI EZİLMİŞ

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Artçıların şiddetli bir şekilde hissedilmeye devam ettiği bölgelerdeki depremzedeler daha güvenli alanlara gidebilmek için yola çıktı. Deprem bölgesini terk eden bir başka kişinin araç içinden cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tavanı ve bagaj kısmı depremlerinde etkisiyle ezilen aracının içine binerek bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir depremzedenin görüntüleri sosyal medyada dikkatleri çekti.

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