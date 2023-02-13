Depremden hasar gören aracıyla yaşadığı yeri böyle terk etti! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 6 Şubat’ta Türkiye’yi kabus dolu günlere uyandırdı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından bölgelere insani, gıda ve tıbbi yardım yağmaya başladı. Arama kurtarma çalışmaları depremin 8. gününde devam ederken deprem bölgelerinde binaların büyük bölümü yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

TAVANI VE BAGAJ KISMI EZİLMİŞ

Artçıların şiddetli bir şekilde hissedilmeye devam ettiği bölgelerdeki depremzedeler daha güvenli alanlara gidebilmek için yola çıktı. Deprem bölgesini terk eden bir başka kişinin araç içinden cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tavanı ve bagaj kısmı depremlerinde etkisiyle ezilen aracının içine binerek bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir depremzedenin görüntüleri sosyal medyada dikkatleri çekti.