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Babadan oğula kahramanlık! Babası 1995 depreminde hayatları kurtarmıştı... Oğlu 28 yıl sonra böyle hayat kurtardı

10.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta meydana gelen depremler tüm Türkiye’ye kabus dolu günler yaşattı. 10 ili etkileyen depremin sonrasında Türkiye genelinden ve dünyadan çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye geldi. Yunanistan arama kurtarma ekibinde yer alan bir kişinin hikayesi dikkatleri çekti.

Babadan oğula kahramanlık! Babası 1995 depreminde hayatları kurtarmıştı... Oğlu 28 yıl sonra böyle hayat kurtardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, 9 saat sonra Elbistan’daki 7.6 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce bina çökerken o binaların altında kalan kişiler için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaşanan depremin sonrasında Azerbaycan, Yunanistan, İsrail, ABD, Rusya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Meksika, Fransa, Almanya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, İsviçre, İspanya, Sırbistan, Meksika ve daha birçok ülke arama kurtarma ekiplerini gönderdi. Yunanistan’ın arama kurtarma ekibinde yer alan Konstantinos Nikas’ın babasının da yıllarca aynı görevde çalıştığı ortaya çıktı.

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1995 YILINDA ENKAZ ÇALIŞMALARINDAYDI

babadan oğula kahramnalık

Yunanistan arama kurtarma ekinde görev yapan Konstantinos Nikas’ın babası olan Panagiotis Nikas'ın 1995 yılındaki Aigio depreminde arama kurtarma çalışmalarında görev aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Andreas isimli küçük bir çocuğun kurtarılmasında görev yapan adamın oğlu Konstantinos Nikas ise tam 28 yıl sonra Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay için ülkesinden geldi.

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Hatay’daki küçük bir kızın enkazdan çıkartılarak sedyeyle taşındığı anlarda çekilen Konstantinos Nikas’ın fotoğrafı ile babası olan Panagiotis Nikas’ın 1995 yılındaki kurtarma anından çekilen karesi yanyana paylaşıldı.

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deprem Kahramanmaraş

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