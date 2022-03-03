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Son dakika: Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

03.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kolpaçino filmiyle tanınan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Başarılı oyuncu daha önce Ezel ve Kutsal Damacana gibi yapımlarda da rol almıştı.

Son dakika: Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

Son dakika haberi... Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan acı haber geldi. Kolpaçina, Kutsal Damacana, Ezel ve Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan ustu oyuncu Hüseyin Elmalıpınar Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

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Şafak Sezer ölüm haberinin ardından bir paylaşım yaparak "Uğurlar olsun, başımız sağolsun" dedi.

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ÜNLÜ OYUNCU HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen çok konuşuldu.

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2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra birçok dizi ve filmde rol aldı.


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