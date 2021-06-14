Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik paylaşım

Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla adını duyuran İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldıktan sonra eşi ve çocuğuyla daha fazla zaman geçirmeye başladı. Oyuncu son olarak eşi ve yakın dostlarıyla Kapadokya'ya gitti.

EŞİYLE DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ

Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan Çelikkol, çıktıkları tatilden sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Arkadaşları ve ailesiyle tatilin tadını çıkaran oyuncu, eşiyle öpüşme pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun dünya emojisi koyarak yaptığı paylaşım kısa sürede 227 binden fazla beğeni aldı.





