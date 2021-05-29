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Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı

29.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da oyuncu İlker Aksum’un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksam, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

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İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

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AKSUM'U ARAÇTAN ÇIKARAN ESNAF: ELİNİ YÜZÜNÜ YIKADIK

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum’un sıkıştığı otomobilden çıkaran esnaf Mustafa Öztürk, kazayı anlattı. Öztürk, iş yerindeyken büyük bir gürültü duyup dışarı çıktığını belirterek, "Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık. Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık. Dizleri mordu, yüzünde kanamalar vardı. O şekilde çıkarttık. Ambulans geldi, binerken kendisinde bir şey olmadığını söyledi. Sağlık ekibi yine de götürmek istedi. Sağlık ekibi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.

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EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum’u takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı belirtildi. Taklalar atıp, yol kenarına savrulan otomobilden esnaf tarafından çıkarılan Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İlker Aksum
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