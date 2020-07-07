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Oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti

Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi filmlerde, Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde rol alan Jale Aylanç, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan duyurdu; 'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun'

JALE AYLANÇ KİMDİR?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç, 72 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası ‘ Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun’ sözleriyle duyurdu. Peki, Jale Aylanç kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Jale Aylanç 23 Mart 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi’nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan Jale Aylanç , TRT’nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Mefisto / Ms. Efeli – 1990

Ayaktakımı Arasında / Kvaşnia – 1990

Yusuf ile Menofis / Oyuncu – 1989

Rol Aldığı diziler:

Dengi Dengine (2019)

Yeşil Deniz (Hafize, 2014-2015)

Suskunlar (Ümran, 2012)

Gece Sesleri (Satı, 2008)

Beni Unutma (Cennet, 2008)

Yeni Evli (2007)

Nazlı Yarim (2007)

Hayat Türküsü (Kumru, (Kumru Nine, 2006)

Fırtına (Emine, 2006)

Bizim Evin Halleri (2000)

Tersine Akan Nehir (1996)

Yukarı Karakısık (1993)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

İlk Öpücük (Lemide, 2017)

Unutursam Fısılda (2014)

Sonsuz Bir Aşk (Ferize Ana, 2014)

Olur Olur! (Ali’nin Annesi, 2014)

Ben Bir İnsan (2002)

Düttürü Dünya (Gülsüm, 1988)

Kırlangıç Fırtınası (Melek, 1985)

Bir Yudum Sevgi (Fabrika Çalışanı, 1984)

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