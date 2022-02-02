Oyuncu Kaan Yıldırım ile fenomen Danla Bilic aşk mı yaşıyor?

Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden 1.5 yıllık ilişkilerini Haziran 2021'de ani bir kararla noktalamıştı. Yakışıklı oyuncu ile YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.

"ÇOK YAKIŞIYORLAR"

Bircan Bali, canlı yayında “Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” açıklamasını yaptı.



