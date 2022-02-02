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Oyuncu Kaan Yıldırım ile fenomen Danla Bilic aşk mı yaşıyor?

02.02.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım'ın sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kaan Yıldırım ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in sevgili olduğu öne sürüldü. Kaan Yıldırım'ın ünlü fenomen Danla Bilic'i sosyal medyadan takip etmesi de dikkat çekti.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile fenomen Danla Bilic aşk mı yaşıyor?

Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden 1.5 yıllık ilişkilerini Haziran 2021'de ani bir kararla noktalamıştı. Yakışıklı oyuncu ile YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.

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"ÇOK YAKIŞIYORLAR"

Bircan Bali, canlı yayında “Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Hadise Kaan Yıldırım
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