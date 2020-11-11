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  4. Oyuncu Nilüfer Aydan'ın 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hapsi isteniyor

Oyuncu Nilüfer Aydan'ın 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hapsi isteniyor

11.11.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Nilüfer Aydan'ın 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hapsi isteniyor

Türk sinemasının usta oyuncularından Nilüfer Aydan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, yaşından dolayı bazı paylaşımları parkta gördüğü gençlere yaptırdığını bu paylaşımları da onların yapabileceğini söyledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağustos ayında düzenlenen iddianamede, 80 yaşındaki Nilüfer Aydan'ın 2018'de sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı şeklinde ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı.

4 PAYLAŞIMINDAN DOLAYI DAVA AÇILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, İddianamede Nilüfer Aydan'ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018'de yaptığı 4 paylaşımın Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceğini belirtildi.

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"YARDIM İSTEDİĞİM GENÇLER YAZMIŞ OLABİLİR"

Soruşturma kapsamında ifade veren Nilüfer Aydan ise sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, 80 yaşında olduğu için teknolojiyi yeterince bilmediğini ve bazen parkta otururken bir şey yazdıracağı zaman orada olan gençlere paylaşımları yazdırdığını söyledi. Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir"4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORSanatçının 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yok öyle devletin başına hakaret
Bunlar verilen oyunları oynuyorlar.Hainler. Gece görsem şeytana çarpmış gibi olurum.Bunlar ülkem insanı değil maalesef.Özgürlük adı altında hakaret hakları yoktur.
tukurdugunu yalamak diye buna deniyor gençler.

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