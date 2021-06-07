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  4. Oyuncu sevgilisi Can Topçu tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş şikayetçi oldu

Oyuncu sevgilisi Can Topçu tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş şikayetçi oldu

07.06.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından darp edildi. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini iddia eden Ermiş, görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, tayt giydiği için kendisini darp ettiğini öne sürdüğü dizi oyuncusu erkek akadaşı Can Topçu'dan polise şikayetçi oldu. Polis merkezinden çıkışta açıklama yapan Başak Ermiş, "Çevremdekiler, ‘Senin, yakında cinayet haberlerini görürsek şaşırmayız’ diyordu. Başıma gelmesine şaşırmadım, iki gün önce de geç kaldım diye evin kapısını kilitledi” dedi.
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22 yaşındaki Başak Ermiş, iddiasına göre, dün akşam, 3 aydır aşk yaşadığı 19 yaşındaki Can Topçu ve Topçu’nun yakınlarıyla Silivri’deki bir evde buluştu. Grup sohbet ederken yine iddiaya göre, Başak Ermiş’e, sosyal medya için Tiktok videoları çektiği sırada Can Topçu, giydiği taytı değiştirmesini söyledi. Başak Ermiş ise itiraz etti. Bunun üzerine Topçu, Ermiş'i darp etti. Ermiş hemen telefonla eniştesini aradı. Ardından da kendisini almaya gelen eniştesiyle hastaneye giderek, darp raporu aldı.

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"TAYT GİYDİM DİYE DARP EDİLDİM"

Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi değiştirmedim, darp edildim. Ağzıma vurdu, dudağım patladı. Sinir hastası olduğunu düşünüyorum. Yanımızda kardeşleri vardı. Yumruk attı. Çektiğim videolara da karışıyordu. 'Kaldır o videoyu' diyerek, küfür ve hakaret ediyordu. "

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YAKINLARI DAHA ÖNCE UYARMIŞ

Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım 'senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız' demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu.
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Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu'nun ceza almasını istediğini söyledi.

Adana 01 dizisiyle adını duyuran oyuncu Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim. Bir anlık sinirle olan bir şeyi menfaatine çevirdi" dedi.

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Topçu şu ifadeleri kullandı: El kaldırmamam gerekirdi. Ben vurmak istemedim, evden dışarı çıkacaktım kapıyı kitledi ağır küfürler etti. Sonunda o vurunca olanlar oldu. Ben özür diliyorum. Ben ne kadar haklı veya haksız olsam onun da bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. Vurduğum için haksız oldum ama iftiraları kabul etmiyorum. Sizlerde en kısa zamanda farkına varacaksınız"

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Anahtar Kelimeler:
Başak Ermiş Can Topçu
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu kız kim? bu çocuk kim? kim bunlar??
kadin cenesi en buyuk siddettirrrrrr!...
öldürsen de ceza almazsın m.etme..

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