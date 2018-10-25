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Oyuncu Volkan Başaran, gözaltına alındı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda oğlunun karıştığı kavgayı evinin penceresinden izleyen 59 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kolpaçino film serisinin oyuncularından oyuncu Volkan Başaran ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Oyuncu Volkan Başaran, gözaltına alındı!

Sözcü'de yer alan habere göre, oyuncu Volkan Başaran, Murat Ö. ve Tolga Y. 21 Ekim Günü gece 03.00 sıralarında arabayla geziyorlardı. Grup gezinti esnasında Beyoğlu’nda daha önceden tanıdıkları Engin K. ile karşılaştı. Aralarında selam verme tartışması yaşanan grup ile Engin K. arasında kısa süren kavga yaşandı. Yaşanan olayın ardından oyuncu Volkan Başaran, Murat Ö. ve Tolga Y. Sütlüce’de bulunan iş yerine geri döndü. Volkan Başaran ile Tolga Y.’nin indiği araca arkadaşları olan Murat Ö. ve Zekeriya T. bindi. Engin K.’nın yaşadığı İstiklal Mahallesi İmambahçe Sokak’a giden Murat Ö. ve Zekeriya T. ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu evinin penceresine çıkan Engin K.’nın annesi Necla Ceylan (59) başından vuruldu.

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Oyuncu Başaran, Şafak Sezer’in ünlü Kolpaçino filmlerinde de rol almıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı kadın sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görgü şahitleri ve Engin K.’nın ifadesine başvuran polis şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Araç üzerinden harekete geçen polis şüphelilerin adresini belirleyerek takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu, 36 yaşındaki ünlü oyuncu Volkan Başaran ile birlikte, Tolga Y. (24), Murat Ö. (31) ve Zekariya T. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette yapılan sorgulamalarda silahı kullandığını kabul eden Murat Ö. Necla Ceylan’ın yanlışlıkla vurulduğunu belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Volkan Başaran gözaltı kolpaçino

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