MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Gamze Özçelik Epstein skandalına tepki gösterdi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Gamze Özçelik Epstein skandalına tepki gösterdi

12.01.2024 11:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Gamze Özçelik kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle gönüllere taht kurdu. Gamze Özçelik şimdi de dünyayı sarsan Epstein skandalına tepki gösterdi.

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle tüm dünyada yoksul ve yardıma muhtaç insanlara el uzatan ünlü isim Gamze Özçelik son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Özçelik son dönemde dünyayı sarsan Epstein sklandalına tepki gösterdi. Ünlü isim X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Epstein etiketi kullanarak 'Çıldırmamak elde değil' notunu düştü.

gamze paylaşım

Amerikalı iş insanıanarak cezaevin Jeffrey Epstein, 2019 yılında pedofili suçlamasıyla tutukle gönderilmişti. Küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı kurduğu ortaya çıkan Amerikalı milyarder Epstein, bu fuhuş ağı suçlamasından kurtulmak için 2019 yılında intihar etti.

Ancak Epstein skandalı, her geçen gün korkunç detaylarla kan dondurmaya devam ediyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçasına kadar uzanan dekoltesi yürek hoplattı! Kalçasına kadar uzanan dekoltesi yürek hoplattı!
Ünlü oyuncu estetiklerini açıkladı!Ünlü oyuncu estetiklerini açıkladı!
Ödül alırken bağırdı! Sözleri gündem olduÖdül alırken bağırdı! Sözleri gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik Oyuncu arka sokaklar ünlü oyuncu karakteri jeffrey
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan radikal karar: O isimlerin üstü çizildi

Erdoğan'dan radikal karar: O isimlerin üstü çizildi

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı

Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı

Hem ABD hem İngiltere saldırıya geçti: Savaş uçakları o kentleri vurdu

Hem ABD hem İngiltere saldırıya geçti: Savaş uçakları o kentleri vurdu

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.