Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Gamze Özçelik Epstein skandalına tepki gösterdi

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle tüm dünyada yoksul ve yardıma muhtaç insanlara el uzatan ünlü isim Gamze Özçelik son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Özçelik son dönemde dünyayı sarsan Epstein sklandalına tepki gösterdi. Ünlü isim X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Epstein etiketi kullanarak 'Çıldırmamak elde değil' notunu düştü.

Amerikalı iş insanıanarak cezaevin Jeffrey Epstein, 2019 yılında pedofili suçlamasıyla tutukle gönderilmişti. Küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı kurduğu ortaya çıkan Amerikalı milyarder Epstein, bu fuhuş ağı suçlamasından kurtulmak için 2019 yılında intihar etti.

Ancak Epstein skandalı, her geçen gün korkunç detaylarla kan dondurmaya devam ediyor.







