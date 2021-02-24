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Oyunculuk sınırlarını zorlayarak rolü için kadın kılığına giren 15 aktör!

Seray Üstün Seray Üstün 24.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Oyunculuk sınırlarını zorlayarak rolü için kadın kılığına giren 15 aktör!

Oyunculuk bir dönem gençlerin en büyük arzusu olan meslek olarak karşımıza çıktı. Sanılanın aksine oyunculuk büyük bir tutku ve arzu işidir. Beraberinde getirdiği ün ise büyük başarıların sonucudur. Filmlerde kendini oynamak bile büyük bir emek gerektirirken, hiç tanımadığınız birini oynadığınızı hayal edin. Hatta karşı cinsi oynadığınızı? Ne büyük başarı değil mi? Bu dünyaca ünlü isimler filmlerde kadın kılığına girerek seyircilere rolleri için yapamayacakları şey olmadığını gösterdiler.

Kadın kılığına girerek filmlerde boy gösteren ünlü isimler listesinde kimler yok ki? Dustin Hoffman, Liev Schreiber, Johhny Deep ve daha pek çok isim...

DUSTIN HOFFMAN- TOOTSIE

tootsie

LIEV SCHREIBER

2

CILLIAN MURPHY- BREAKFAST ON PLUTO

3

GEORGE CLOONEY- THE HARVEST

4

JOHN TRAVOLTA- HAIRSPRAY

5

JOHNNY DEEP- ED WOOD

6

WOODY HARRELSON- ANGER MANAGEMENT

7

SEAN BEAN-ACCUSED

8

TOM HANKS- BOSOM BUDDIES

9

ROBİN WILLIAMS- MRS. DOUBTFIRE

10

MICHAEL J. FOX- BACK TO THE FUTURE PART II

11

KURT RUSSELL- TANGO AND CASH

12

IAN MCKELLEN

13

JARED LETO

14

JASON ISAACS- SWEET NOVEMBER

15

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