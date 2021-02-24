Oyunculuk sınırlarını zorlayarak rolü için kadın kılığına giren 15 aktör!

Kadın kılığına girerek filmlerde boy gösteren ünlü isimler listesinde kimler yok ki? Dustin Hoffman, Liev Schreiber, Johhny Deep ve daha pek çok isim...
DUSTIN HOFFMAN- TOOTSIE
LIEV SCHREIBER
CILLIAN MURPHY- BREAKFAST ON PLUTO
GEORGE CLOONEY- THE HARVEST
JOHN TRAVOLTA- HAIRSPRAY
JOHNNY DEEP- ED WOOD
WOODY HARRELSON- ANGER MANAGEMENT
SEAN BEAN-ACCUSED
ROBİN WILLIAMS- MRS. DOUBTFIRE
MICHAEL J. FOX- BACK TO THE FUTURE PART II
KURT RUSSELL- TANGO AND CASH
IAN MCKELLEN
JARED LETO
JASON ISAACS- SWEET NOVEMBER
Okuyucu Yorumları 0 yorum