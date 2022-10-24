Resmî eş anlamlısı nedir? Resmî kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Resmî kelimesi dilimiz Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça "resm" köküne eklenen -'i nispet ekiyle türetilen "resmī" kelimesinden alıntıdır. Sıfat yapan nispet i'si ekiyle oluşturulan bu kelime, kelime köküne "bir şeyle ilgili veya bir şey adına olan" anlamını katar. Bu bağlamda resmî kelimesi de "devletle ilgili veya devlet adına olan" anlamlarını taşır.

Resmî kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı tanımı vardır. Sıfat türünde kullanılan resmî kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Devlete ait olan, devlet ile ilgili olan, devletin olan her şey, özel karşıtı.

Devletin öngördüğü yöntemler doğrultusunda bu yöntemlere uygun olarak yapılan ve formel olan.

(Mecaz) Samimi olmayan, teklifli, ciddi olan

Resmî kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelime birden fazla anlamı karşılayabilir. Ancak cümle içinde hangi bağlamda kullanıldığını anlayabilmek için kullanıldığı cümlenin anlamına bakılmalıdır. Bu yöntem ile doğru eş anlamlı kelimeyi tespit ederek cümle içinde resmî kelimesi yerine kullanabilmek de mümkün olacaktır. Resmî kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içindeki anlamına göre resmî yerine geçebilecek bir kelime bulunur. Resmînin eş anlamlısı olan kelime:

Formel

Resmînin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Herhangi bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için kullanılabilecek olan en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Resmî eş anlamlısı olan ve resmî kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Geçen hafta resmî bayram nedeni ile tatile girmiştik.

Bir ülkeye gitmeden önce o ülkenin resmî dilini öğrenmeye çalışırım.

Resmî nikah olmadan yapılan hiçbir nikah hukuken gerçek sayılamaz.

Hukuksal işleri formel bir şekilde ilerletmezsen elimize yüzümüze bulaşır.



