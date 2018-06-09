Ozan Doğulu ve Ece Doğulu'nun ayrılığının nedeni Hera mı?

DJ ve aranjör Ozan Doğulu, 2007 yılında evlendiği 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu (Doğulu) ile geçen günlerde tek celsede boşanmıştı.
DUDAK DUDAĞA YAKALANMIŞTI
Ozan Doğulu geçen yıl Tuba Peksayar ile bir barda samimi şekilde görüntülenmişti. Her iki taraf da gizli aşk iddialarını yalanlamıştı. Çiftin bu kaçamaktan dolayı boşandığı ileri sürülmüştü.
Ancak çiftin boşanma nedeniyle ilgili ortaya bir iddia daha atıldı.
İddiaya göre çiftin boşanmasına, Ozan Doğulu'nun 2 ay önce birlikte albüm çıkardığı Hera neden oldu.
Ozan Doğulu'nun son olarak birlikte çalıştığı şarkıcı Hera ile ilişki yaşaması bardağı taşıran son damla oldu. İlişkiyi öğrenen Ece Doğulu, soluğu mahkemede aldı.
Şarkıcı ve spor spikeri Hera'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu.
HERA KİMDİR?
1989 doğumlu Kübra Hera Aslan İstanbul'da doğmuştur.
Spikerlik kariyeri öncesinde 2009 yılında Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuş ardından Tayland’da Uluslararası Miss Beauty Of World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiş ve Kainat 2. güzeli seçilmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilen Kübra Hera ayrıca İspanyolca eğitimide almıştır. Ntv, Sportivi ve Tv Em Spor kanallarında yer almıştır.
İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Düzgün diksiyonu ve sunuculuğunun yanı sıra güzelliği ilede dikkatleri üzerine çeken Kübra Hera uzun bir dönem TV EM kanalında spor haberlerini sunmuştur. Ancak kanalın kapanmasının ardından mesleğine ara vererek yurt dışında yaşamını sürdürmüştür. Uzun bir süre sonra tekrar ekranlara dönüş yapmış ve 2016 yılında Habertürk ile anlaşmıştır.
Bir röportajda aslen Malatya’lı olduğunu belirten güzel sunucu, babaanne tarafının ise İran’lı olduğunu belirtmiştir.
Kübra Hera Aslan, 2 ay önce aranjör Ozan Doğulu ile birlikte Öle Öle isimli şarkıda düet yaparak müzik hayatına atılmıştır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum