MAGAZİN

Ozan Güven'in imajına güldüren yorumlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

Ozan Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Ozan Güven'in imajına güldüren yorumlar

Yer aldığı Cem Yılmaz filmleriyle dikkat çeken oyuncu Ozan Güven bıraktığı bıyığıyla objektif karşısına geçti ve takipçileriyle yeni imajını paylaştı. Bir süredir sahip olduğu sakallı imajından sıyrılmış olduğu görülen oyuncunun yeni görüntüsü üzerine çok sayıda yorum geldi. Ozan Güven’in yeni halini beğenmeyenlerin sayısı ise bir hayli fazla oldu. İşte Ozan Güven’in yeni imajına yapılan komik yorumlar:

“Ya nasıl oluyor bilmiyorum, sanki ünlü bir oyuncu değil de kırk yıllık arkadaşımı görmüşüm gibi bir sıcaklık hissediyorum her fotoğrafta”

“Yok olmamış yaşlı göstermiş”

“Ne koydunuz la burnumun altına der gibi bakıyorsun. Ama bıyık olmamış”

“O bıyıklar lens mi”

“Çekleri dönmüş zahireci Tahsin Abi görse, ikizim der”

“Çok sıradan olmuş diger türlü bir karizman var böyle klasik pijamalı Türk erkeği olmuşsun sanki”

“Hiç olmamış bence Can Manay stili çok iyiydi”


PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Pelin Akil ile Anıl Altan kavga mı etti? Flaş açıklamaPelin Akil ile Anıl Altan kavga mı etti? Flaş açıklama
Kerimcan Durmaz'ı kızdıran yorum! Cevabı sert olduKerimcan Durmaz'ı kızdıran yorum! Cevabı sert oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven sosyal medya yeni imajı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Didem Soydan'dan yatakta yorgunluk pozu

Didem Soydan'dan yatakta yorgunluk pozu

Ceren Moray'ın mesajı kolda

Ceren Moray'ın mesajı kolda

Dudaklarına ne oldu Hadise?

Dudaklarına ne oldu Hadise?

Pelin Akil ile Anıl Altan kavga mı etti? Flaş açıklama

Pelin Akil ile Anıl Altan kavga mı etti? Flaş açıklama

Kerimcan Durmaz'ı kızdıran yorum! Cevabı sert oldu

Kerimcan Durmaz'ı kızdıran yorum! Cevabı sert oldu

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.