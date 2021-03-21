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Ozan Güven kendini organik tarıma verdi

21.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisini darp ettiği haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Ozan Güven dava sonuçlanana kadar İstanbul'a dönmeyi düşünmüyor. Güven bu süreçte kendini yeni bir uğraş buldu.

Ozan Güven kendini organik tarıma verdi

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir Cunda’da yaşıyor. Güven, yeni duruşması 30 Nisan’da görülecek olan dava sonuçlanana kadar, zorunda kalmadıkça Cunda’dan İstanbul’a dönmeyi düşünmüyor.

Hakkındaki darp iddiası nedeniyle “Babil” dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven’in son oynadığı “Don Kişot” oyuncu kapalı gişe gitmişti. Ünlü oyuncu mahkemeden karar çıkana kadar çok sevdiği mesleğine de ara verdi. TV100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın özel haberine göre Ozan Güven’in bu arada kendisine yeni bir uğraş edindiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla Burhaniye’de aldıkları arsada organik tarıma başladığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Bulutsuz Ozan Güven
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