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Ozan Güven ve Ece Önen ayrıldı mı? Flaş açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Ozan Güven, tasarımcı ve oyuncu sevgilisi Ece Önen'in ayrılık kararı aldığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi

Ozan Güven ve Ece Önen ayrıldı mı? Flaş açıklama

Okul Sporları Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda yer alan oğlu Ali'ye destek olmak için Tokat'a gelen oyuncu Ozan Güven hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Ali Yücel Spor Salonu'nda yapılan basketbol maçını Güven heyecanla takip etti. Oğluna yaptığı tezahüratlar nedeni ile sesi kısılan Ozan Güven, devre arasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Basketbol maçı izlerken büyük heyecan yaşadığını ifade eden Ozan Güven, "Heyecanlanmadan maç seyredilmiyor. Tokat'a bu 3'üncü Türkiye Şampiyonası. Bence güzel bir spor ve iyi ki basketbol oynuyor çocuğum. Bütün aileler burada bir birileri ile yardımlaşıyor. Yenen yenilen oluyor, maç sonunda herkes bir birini tebrik ediyor. O yüzden çocuklar iyi ki spor yapıyor.

Futboldan 6-7 yıldır hoşlanmıyorum basketbol maçlarını seviyorum. Tokat'ı beğendim tertemiz havası yeşili ile güzel. Amasya'yı da gezdik, iyi ki gelmişiz çocuklar sayesinde Türkiye'yi geziyoruz" dedi.

ECE ÖNEN İLE AYRILDILAR MI?

İki yıldır beraber olduğu sevgilisi Ece Önen'in Ozan Güven'den ayrıldığı yönünde basında yer alan haberlerle ilgili sorulara cevap veren Güven, "Birileri bireyler uyduruyor, bir şeyler yazıyor, bir fikrim yok" dedi. "İlişkiniz devam ediyor mu?" şeklindeki soruya ise 'size ne' şeklinde cevap veren Ozan Güven, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben bu konular hakkında konuşmuyorum. Birileri bir şeyler uyduruyor devamında bana soru soruyorsunuz. Bu konu ile ilgili bir fikrim yok".

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Ozan Güven ece önen

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