MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ozan Güven yanında kız arkadaşıyla yakalandı! Yüzünü gizledi

Ozan Güven yanında kız arkadaşıyla yakalandı! Yüzünü gizledi

12.06.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan ve tepkilerden sonra bir süre İstanbul'u terk eden Ozan Güven yanında bir kadın arkadaşıyla benzin alırken görüntülendi. Güven'in arkadaşı yüzünü gizledi.

Ozan Güven yanında kız arkadaşıyla yakalandı! Yüzünü gizledi

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Ozan Güven yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.

Ozan Güven, yeni kız arkadaşıyla Etiler'de bir benzin istasyonunda ilk kez kameralara yansıdı.

ozan-guven-5

Güven ve gizemli kız arkadaşı, karşılarında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Güven'in kız arkadaşı, yüzünü gizlemeyi tercih etti.

"TİYATRO OYUNUM VAR"

Daha sonra muhabirlerle konuşan Güven, "Tiyatro oyunum var. Ona yetişmeye çalışıyoruz" demekle yetindi.

ozan-guven-11

Güven, muhabirlerin "Hanımefendi yüzünü neden gizliyor?" sorusuna ise, "Siz saçma sapan bir şey yazmayın diye" cevabını verdi.

Güven, kız arkadaşıyla birlikte Levent'teki evine gitti. (Snob Magazin)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nureddin Nebati skeci ses getirmişti... Güldür Güldür'ün merakla beklenen 6'lı masayı konu alan yeni bölümü yayınlandı! Dikkat çeken İmamoğlu detayıNureddin Nebati skeci ses getirmişti... Güldür Güldür'ün merakla beklenen 6'lı masayı konu alan yeni bölümü yayınlandı! Dikkat çeken İmamoğlu detayı
12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Ortak servetleri dudak uçuklattı12 yıllık ilişki ihanetle son buldu! Ortak servetleri dudak uçuklattı
Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"
Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'

Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'

Anne ve babasını bıçakla katletti!

Anne ve babasını bıçakla katletti!

A Milli Takımımız durmuyor! Gol yemeden lider...

A Milli Takımımız durmuyor! Gol yemeden lider...

İlginizi Çekebilir

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.