Ozan Güven yanında kız arkadaşıyla yakalandı! Yüzünü gizledi

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Ozan Güven yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.

Ozan Güven, yeni kız arkadaşıyla Etiler'de bir benzin istasyonunda ilk kez kameralara yansıdı.

Güven ve gizemli kız arkadaşı, karşılarında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Güven'in kız arkadaşı, yüzünü gizlemeyi tercih etti.

"TİYATRO OYUNUM VAR"

Daha sonra muhabirlerle konuşan Güven, "Tiyatro oyunum var. Ona yetişmeye çalışıyoruz" demekle yetindi.

Güven, muhabirlerin "Hanımefendi yüzünü neden gizliyor?" sorusuna ise, "Siz saçma sapan bir şey yazmayın diye" cevabını verdi.

Güven, kız arkadaşıyla birlikte Levent'teki evine gitti. (Snob Magazin)

