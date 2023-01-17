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Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

17.01.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Selcan Demirci ile nikah masasına oturan 50 yaşındaki ünlü popçu Ozan Orhon geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla baba olacağını duyurmuştu. Ozan Orhon ve Selcan Demirci'nin bebekleri dünyaya geldi.

Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

Daha önce Ebru Şallı, Yeşim Erçetin ve Birgül Orhon ile evlenen Ozan Orhon geçtiğimiz yıl dördüncü evliliğini geçtiğimiz yıl kabin memuru sevgilisi Selcan Demirci ile yapmışı. Yeşim Erçetin ile evliliğinden Lara Yağmur Orhon adında bir kızı bulunan Ozan Orhon ikinci kez baba olcağını müjdelemişti.

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KIZLARINA 'DENİZ' ADINI VERDİLER

Ozan Orhon ile Selcan Demirci'nin bebekleri dünyaya gözünü açtı. Çiftin bir kız çocuğu oldu. İkili yeni doğan bebeklerine 'Deniz' adını verdi. Orhon güzel gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Hastaneden eşi ve doğan kızıyla paylaşım yapan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdı.
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Ozan Orhon Ebru Şallı Selcan Demirci sevgilisi yaşında

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