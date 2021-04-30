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Ozan Turgut imzalı ‘Kurander’ filmi Los Angeles’ta South East European Film Festivali’ne seçildi

Seray Üstün Seray Üstün
30.04.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya prömiyeri için 28 Nisan 2021’de kapılarını açan South East European Film Festivali’ne Ozan Turgut imzalı ‘Kurander’ filmi seçildi.

28 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasındaki festival 16’ncı kez izleyicinin karşısına çıkıyor. South East European Film Festivali, her yıl Asya'dan, Kafkasya'dan ve Güney Doğu Avrupa'dan birçok filmi misafir ediyor. 2021 yılında festival için Türkiye’den Ozan Turgut’un yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Kurander’ filmi seçildi.

Kurander filmi, yalnız ve yaşlı bir adamın hikayesini konu alıyor. Film genel hatlarıyla hasta yatağında olan adamın pişmanlıklarıyla yüzleşmek durumunda kalmasının üzerine kuruludur. Kurander'in oyuncu kadrosunda Hamit Turgut, Zeynep Özan, Nazlı Bulum, Kaan Turgut ve Osman Şadi Turgut yer alıyor

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