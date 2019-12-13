Özbeklerin Lazgı dansı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde

Özbekistan'ın Harezm yöresine özgü geleneksel "Lazgı" dansı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Harezm'e özgü geleneksel "Lazgı" dansının, Özbekistan'ın kültürel mirasının bir unsuru olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu.

Abduhakimov, kararın, 12 Aralık'ta Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunmasına ilişkin Hükümetlerarası Komitenin 14. oturumunda alındığını kaydetti.

Lazgı'nın, zengin tarihi geçmişi, bölgedeki diğer danslardan farklılığı ve dinamik doğası nedeniyle listeye dahil edildiğini belirten Abduhakimov, halk destanlarını ezbere okumaya yönelik "Bahşı" sanatının da söz konusu listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde, Özbekistan'dan, "Şaşmakam" makam sanatı, "Baysun Yöresinin Kültürel Alanı", "Katta aşula" ses sanatı, "Askıya" espiri sanatı, "Özbek pilavı kültürü ve gelenekleri" bulunuyor.

