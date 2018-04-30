Özcan Deniz baba oldu! 'Geldi mucizem'

45 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile sade bir nikâhla dünyaevine girmişti. Hamile olan Feyza Aktan Pazar akşamı doğum yaptı.

Geçen aylarda sesiz sedasız sade bir nikâhla dünyaevine giren Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinden bir güzel haber daha geldi. Özcan Deniz’in eşi Pazar gecesi doğum yaptı.

Deniz, bebeğinin elini tuttuğu bir kareyi duygusal bir notla instagram hesabından paylaştı. İşte Özcan Deniz’in “Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düştüğü o paylaşım;





