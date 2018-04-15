MAGAZİN

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Özcan Deniz hamile eşi Feyza Deniz'i hediyeye boğuyor. Deniz'in doğumuna günler kaldı

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz’i hediye yağmuruna tutuyor.

Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL’ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen şarkıcı ve oyuncunun son jesti, son model araba oldu.

Özcan Deniz, Feyza Deniz için Mercedes marka özel yapım bir araç siparişi verdi.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa bir süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan oyuncu, sevgilisi Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı.

Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özcan Deniz, ufak bir sürprizle karşılaşmış ve erkek bebek babası olacağını öğrenmişti.

Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Özcan Deniz ve Feyaz Aktan'ın oğlunun adı Kuzey olacak.

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Özcan Deniz Feyza Deniz

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