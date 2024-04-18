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    4. 56 yıldır kadınlardan saklanıyor! 16 yaşından beri kendisini izole etti... Bırakın dokunmayı kadınlarla konuşmuyor bile...

    56 yıldır kadınlardan saklanıyor! 16 yaşından beri kendisini izole etti... Bırakın dokunmayı kadınlarla konuşmuyor bile...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 08:07
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    Doğu Afrika ülkesi Ruanda’da yaşayan 72 yaşındaki Callitxe Nzamwita isimli bir adam kadınlardan korktuğu için tam 56 yıldır izole bir hayat sürüyor. Evinin etrafını 15 metrelik çitlerle çevreleyen ve kendisini kilitli bir şekilde içeride tutan adam 16 yaşından beri tek başına kalıyor. Jinefobiye sahip Nzamwita adeta kadın görmemek için kendisini evine hapsetmiş durumda.

    72 yaşındaki Afrikalı bir adam kadınlarla herhangi bir etkileşimde bulunmamak için 56 yıldır tecrit hayatı yaşıyor. Kronik ve yoğun kadın korkusu olan jinefobiye sahip olan adam tek ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan tek odalı bir evde yaşıyor.

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    72 yaşındaki Nzamwita, 16 yaşındayken kendisini tecrit altına aldığını söyleyerek hayatı boyunca hiçbir kadınla cinsel birliktelik yaşamadığını dile getirdi. Ayrıca kadınların kendisine dokunmasını bırakın Nzamwita onları görmek ve onlarla konuşmak dahi istemiyor.

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    KADINLARIN YARDIMIYLA HAYATTA

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    Nzamwita'nın yoksulluk içindeki hayatında yaşama devam edebilmesinin başlıca nedeni ise köyde yaşayan kadınlar. Kadınlar onun hayatta kalması için yiyecek gönderiyor. Nzamwita'nın kadın komşularından biri durumu, "Ona yardım etmeye çalıştığımızda ona yaklaşmamızı veya onunla konuşmamızı istemiyor. Bunun yerine eşyaları evine fırlatıyoruz. Biz uzaklaştıktan sonra o gelip alıyor" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Ruanda fobi
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