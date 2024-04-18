56 yıldır kadınlardan saklanıyor! 16 yaşından beri kendisini izole etti... Bırakın dokunmayı kadınlarla konuşmuyor bile...

72 yaşındaki Afrikalı bir adam kadınlarla herhangi bir etkileşimde bulunmamak için 56 yıldır tecrit hayatı yaşıyor. Kronik ve yoğun kadın korkusu olan jinefobiye sahip olan adam tek ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan tek odalı bir evde yaşıyor.

72 yaşındaki Nzamwita, 16 yaşındayken kendisini tecrit altına aldığını söyleyerek hayatı boyunca hiçbir kadınla cinsel birliktelik yaşamadığını dile getirdi. Ayrıca kadınların kendisine dokunmasını bırakın Nzamwita onları görmek ve onlarla konuşmak dahi istemiyor.

KADINLARIN YARDIMIYLA HAYATTA

Nzamwita'nın yoksulluk içindeki hayatında yaşama devam edebilmesinin başlıca nedeni ise köyde yaşayan kadınlar. Kadınlar onun hayatta kalması için yiyecek gönderiyor. Nzamwita'nın kadın komşularından biri durumu, "Ona yardım etmeye çalıştığımızda ona yaklaşmamızı veya onunla konuşmamızı istemiyor. Bunun yerine eşyaları evine fırlatıyoruz. Biz uzaklaştıktan sonra o gelip alıyor" dedi.