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    4. Ölen amcasının cansız bedenini kredi çektirmek için bankaya götürmüştü! Öncesinde alışveriş merkezi turu atmışlar... İşte güvenlik kamerası görüntüleri

    Ölen amcasının cansız bedenini kredi çektirmek için bankaya götürmüştü! Öncesinde alışveriş merkezi turu atmışlar... İşte güvenlik kamerası görüntüleri

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 08:56
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    Brezilya'nın Bangu bölgesindeki bir banka şubesine vefat eden amcasıyla gelen ve 17.000 Brezilya Reali (yaklaşık 104 bin 626 TL) kredi çektirmeye çalışan Erika de Souza Vieira Nunes isimli bir kadına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında Nunes'in cansız bedenini tekerlekli sandalyeye oturttuğu amcasıyla birlikte AVM turu yaptığı görüldü.

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da vefat eden amcasının cansız bedenini bankaya getirerek kredi çektirmek isteyen bir kadın dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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    Cansız bedene kredi için gerekli olan belgeleri imzalatmaya çalışan kadın banka memurlarının polise haber vermesi üzerine tutuklanmıştı. Dünyada olaya ilişkin haberler devam ederken yeni görüntüler ortaya çıktı.

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    Daily Mail'in haberine göre , yeni görüntülerde Nunes'in amcasının cansız bedenini bankaya götürmeden kısa bir süre önce alışveriş merkezine uğradığı görüldü. İkilinin uzun bir süre boyunca AVM'de tur attığı anlar kameralara yansıdı.

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    Brezilya amca ölü
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