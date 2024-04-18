Ölen amcasının cansız bedenini kredi çektirmek için bankaya götürmüştü! Öncesinde alışveriş merkezi turu atmışlar... İşte güvenlik kamerası görüntüleri

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da vefat eden amcasının cansız bedenini bankaya getirerek kredi çektirmek isteyen bir kadın dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Cansız bedene kredi için gerekli olan belgeleri imzalatmaya çalışan kadın banka memurlarının polise haber vermesi üzerine tutuklanmıştı. Dünyada olaya ilişkin haberler devam ederken yeni görüntüler ortaya çıktı.
Daily Mail'in haberine göre , yeni görüntülerde Nunes'in amcasının cansız bedenini bankaya götürmeden kısa bir süre önce alışveriş merkezine uğradığı görüldü. İkilinin uzun bir süre boyunca AVM'de tur attığı anlar kameralara yansıdı.