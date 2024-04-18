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    4. Spor salonundaki taciz anları sosyal medya canlı yayınına saniye saniye yansıdı! Hayranları uyardı, fenomen isim 'O kız olmak istemiyorum' dedi

    Spor salonundaki taciz anları sosyal medya canlı yayınına saniye saniye yansıdı! Hayranları uyardı, fenomen isim 'O kız olmak istemiyorum' dedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 08:31
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    Kick yayıncısı Demisux bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada canlı yayın açtı. Canlı yayında olduğunu fark etmeyen bir adam fenomen isim fark etmeden elindeki cep telefonuyla onu kaydetmeye başladı. Hayranları Demisux'u tacize dair uyararak adamı şikayet etmesini istedi. Fenomen isim 'O kız olmak istemiyorum' diyerek taciz anlarının üstünü örttü.

    Kick spor salonu yayını, Demisux'un koşu bandında koşması ve bir adamın telefonu çıkararak arkasından yürümesi ve görünüşe göre onun haberi olmadan onu kaydetmesi tuhaf bir hal aldı. Canlı yayındaki takipçileri Demisux'u gizli bir şekilde kendisini kaydeden bir adam olduğu konusunda uyardı. Takipçileri adamı spor salonuna bildirmesi konusunda ısrar etti. Ancak yayıncı bunun iyi bir fikir olmadığını dile getirdi.

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    Takipçilerinin taciz söylemleriyle aynı fikirde olmadığını dile getiren fenomen isim, "Bu benim onu ve etrafta dolaşan insanları yayınlamamla aynı şey. O kız olmak istemiyorum. Onu yasaklatmayacağım" dedi.

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    sosyal medya taciz fenomen
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