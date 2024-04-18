Spor salonundaki taciz anları sosyal medya canlı yayınına saniye saniye yansıdı! Hayranları uyardı, fenomen isim 'O kız olmak istemiyorum' dedi

Kick spor salonu yayını, Demisux'un koşu bandında koşması ve bir adamın telefonu çıkararak arkasından yürümesi ve görünüşe göre onun haberi olmadan onu kaydetmesi tuhaf bir hal aldı. Canlı yayındaki takipçileri Demisux'u gizli bir şekilde kendisini kaydeden bir adam olduğu konusunda uyardı. Takipçileri adamı spor salonuna bildirmesi konusunda ısrar etti. Ancak yayıncı bunun iyi bir fikir olmadığını dile getirdi.

Takipçilerinin taciz söylemleriyle aynı fikirde olmadığını dile getiren fenomen isim, "Bu benim onu ve etrafta dolaşan insanları yayınlamamla aynı şey. O kız olmak istemiyorum. Onu yasaklatmayacağım" dedi.