MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a zehir zemberek sözler!

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a zehir zemberek sözler!

30.04.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, eski eşine ateş püskürdü. Oğlu Kuzey'in 4. yaş gününde kendisinden kaçırıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Geçen yıl oğlumun doğum gününde yaşadığım zalimlik bu sene de sahnelendi." dedi.

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a zehir zemberek sözler!

Özcan Deniz 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı.

3424911_09ec082bbebc505ab9885d4060bae654_640x640 - Kopya

Şiddet davasından beraat eden Deniz, oğlunun velayetini alabilmek için de mahkemeye başvurmuştu. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Ünlü şarkıcı daha sonra da Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

Ancak eski eşler arasında yine gerginlik yaşandı. Deniz, 4. yaş gününde oğlu Kuzey'in kendisinden kaçırıldığını söyledi. Deniz, "Geçen yıl oğlumun doğum gününde yaşadığım zalimlik bu sene de sahnelendi." dedi.

3424911_e20f75f54ef7954f4f1672f1762a9ea1_640x640 - Kopya

"AYNI FİLMİ TEKRAR TEKRAR OYNUYORLAR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, sert ifadelere yer verdi:

Aynı oyun yeniden sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar.
3424911_0a8d88cb710bacf57e27c347ccb18022_640x640 - Kopya

Daha önceki oyun beni velayet davasından geri çekmek içindi, şimdi ise işledikleri suçlara göz yummamı sağlamak. Aslında affetmiştim, ama galiba amaç aynı zamanda haber olmayı da sağlamak (çünkü geçen sene çalışmıştı bu) ve ulaşılamayan hedeflere ulaşmak! Bunun için de çok güzel kullandılar herkesi. Sessizliğimi ve çaresizliğimi de sonuna kadar sömürdüler. Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı.

3424911_4bc5522e09928f37aabeb73acdc2224f_640x640

"5 METRE BİLE YAKINIMA YAKLAŞAMAYACAK İNSANLARA BU CESARETİ BEN VERDİM"

Normal şartlarda 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim. Öyle ki; senin gözünün önünde babana tekme tokat girişecek kadar taraflı programlara çıkıp şuursuzca 'bir daha olsa bir daha yaparım' diyerek tehdit edecek kadar senin tek hayat garantin olan babanın 30 yıllık kariyerini ve emeğini iftiralarla bitirmeye çalışacak kadar, benden 700 km öteye kanunları, haklarımızı, senin menfaatlerini hiçe sayıp götürecek kadar cesaretlendiler.

3424911_84d4a8605717bf4a11878f1aeb999c26_640x640

Benim onayım ve haberim olmadan seninle ilişkimizi çıkmaza sokacak kadar uzağa, bir bilinmeze sürüklediler. Daha doğrusu taşındılar. Ve giderken değil, gittiğinizde bana haber verildi. Samimiyetsiz "iyi niyet" davranışları sergileyerek, işlenilen şuçu hafifletmeye çalışıyorlar. (istediğin zaman gelip görebilirsin v.s)

Seni oraya gelip alarak otellerde, sana ait olmayan odalarda ve ortamlarda görmemi sağlamaya çalışıyorlar..Öyle olsun ki bir daha geldiğimde otele gitme fikri senin benimle gelmeni engellesin diye. Bana en azından bir hazırlık yapma şansı bile tanınmadı. Ve orada seni almaya geldiğimde, senin yanında ne gibi bir saldırıya uğrayacağım belli değil. Çok belli oraya çekilmeye çalışılıyorum.

3424911_97bb2113f07090bf9cbaced72ba4275c_640x640 - Kopya

"AYNI FİLM OYNANIYOR"

Ben burada, odanın olduğu oyuncaklarının olduğu, arkadaşlarının ve seni seven onca insanın olduğu evinde bekliyorum oğlum seni. Üç haftadır göremiyorum seni. Senden özür diliyorum bu cesareti onlara taa baştan verdiğim için.Önce doğum günü hazırlıkların bana "göndericem" diye yaptırıldı sonra kanunlara ve bize verilen haklara bile karşı gelerek götürüldün. Tıpkı geçen doğum gününde yapıldığı gibi. Dedim ya "aynı film oynanıyor.
3424911_8aa164d2f9a0083a878cea352c292899_640x640 - Kopya

"AMAÇ KENDİLERİNE ARABA ALDIRMAKTI"

Okula yazdırdım, okuldan alındın ve sonra "bizi eve hapsettin" diye akla zarar gerekçeler gösterildi. Amaç kendilerine araba aldırtmaktı. Yani mal talebiydi. Alırdım sorun değil ama "oğlumun kemerini bağlamadan arabaya bindiremessin" dediğimde bana alaycı mesajlar attılar. Ben senin güvenliğini tehlikeye atarak bunu yapamazdım.

Birçok ailenin hayalini kurup oturamadığı eve "dağ başı burası" dendi ve götürüldün. Bu "dağ başı" denilen yer babanın ve bir çok kuzeninin oturduğu, deniz seviyesinde, her türlü ihtiyacının (okul ve hastanen de dahil) yürüme mesafesinde olduğu medeni ve imkanlarla dolu, şehir büyüklüğünde bir yer.

Kaç babalar günümüz, 23 nisanımız, bayramımımız ve kaç doğum günümüz katledildi! Hepsi defterimde yazıyor oğlum. Keşke böyle olmasaydı ve keşke herkes payına düşeni yaşayıp seni mutlu etmek için benim kadar çıkarsız uğraşsaydı.

3424911_154f3960d6ffb506d226631740ba8f28_640x640 - Kopya
Ama artık üzülmüyorum. Hatta hüzünlü de olsam "mutluyum". Çünkü bu zalimlikler seni ve beni daha mutlu günlere hazırlıyor. Ben yine hep olduğu gibi adalete inanıyor ve yerini bulacağı günü bekliyorum. Senin haklarını korumak için o mahkeme kapılarında 1 saniye bile yüksünmeden hazır bekleyeceğim. Seni çok ama çok seviyorum oğlum. Mutlu yaşlar.

Bu mektup herkese "Hiç duyar kasmayın. Kimse ilgilenmek zorunda da değil. Hak hukuk tanımadan, ne olup bittiğini bilmeden, benim sessizliğimi de fırsat bilip cesaretlendirdiğiniz icin siz de en az benim kadar suçlusunuz. (lafım herkese degil. Bilen biliyor) Ben oğlum kullanılarak oynanan bir oyunu bozmaya çalışıyorum.Burada oğlunu korumaya çalışan bir babadan öte biri değilim.
3424911_c941153338d0182878d3eb2a1b1f3a4b_640x640

GÖNLÜNÜ İRANLI GÜZELE KAPTIRDI

Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan Özcan Deniz'in yeniden nikah masasına oturacağı konuşuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvana Türkay'ın anlamsız kaçışı!Tuvana Türkay'ın anlamsız kaçışı!
'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali
Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdıKızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz!

SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz!

İlginizi Çekebilir

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.