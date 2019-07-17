MAGAZİN

Özcan Deniz'den tatil pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz'den tatil pozu geldi. Deniz uzun soluklu dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Özcan Deniz'den tatil pozu!

İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından boşanma haberleriyle gündeme gelen Özcan Deniz şu sıralar tatilde...

Yaşadığı stresli günlerin ardından biraz kafa dinlemeye karar veren Deniz güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Özcan Deniz tatil yaparken sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen martta nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30
Nisan'da dünyaya gelmişti.

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Özcan Deniz Özcan Deniz tatil

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