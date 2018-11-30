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Özcan Deniz eski sevgilisi Fahriye Evcen'in fotoğrafını paylaşınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Özcan Deniz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu.

Özcan Deniz eski sevgilisi Fahriye Evcen'in fotoğrafını paylaşınca...

Geçtiğimiz mart ayında hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile evlenen Özcan Deniz, kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.

Deniz, 4 yıl sevgili olduğu Fahriye Evcen'le olan bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

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Özcan Deniz'in kafa karıştıran fotoğrafının altına "Bu iyi olmadı, kıyamet kopabilir", "Kıyamet is coming...", "Film bittikten sonra ayrılmanız çok üzücüydü", "Akşam eve girebilirsin inşallah abi?", "Buralar karışacak", "O ev yandı bitti kül oldu ama yine de sen bilirsin abi", "İkiniz de evlisiniz. Niye böyle bir paylaşım yaptın şimdi?" gibi yorumlar yapıldı.

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Özcan Deniz geçen sene de Fahriye Evcen'in Instagram fotoğraflarını beğenmişti. Daha sonra da "Keşfette karşıma çıktı ve bir kaza sonucu beğendim. Umarım bu yanlış anlaşılmanın önüne geçebilirim" açıklamasını yapmıştı.

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen 2012 yılında, "Evim Sensin" adlı filmde başrolü paylaşmışlardı. Çift, filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktaladı.


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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan fahriye evcen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne o özcan deniz unutuluyorsun sanırım sen ilk zamandan beri kadınları basamak kullandın yeter artık yapma yazıktır kadın evli barklı günah
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