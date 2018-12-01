Özcan Deniz eski sevgilisi Fahriye Evcen'li fotoğrafını paylaşmıştı! Açıklama geldi

Bu iyi olmadı, kıyamet kopabilir.

Özcan Deniz’in 2012 yılından yaptığı ‘tbt’ paylaşımına takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İşte o yorumlardan bazıları:

Özcan Deniz geçen sene de Fahriye Evcen’in sosyal medya sayfasından fotoğraflarını beğenmişti. Daha sonra da şu açıklamayı yapmıştı: “Keşfette karşıma çıktı ve bir kaza sonucu beğendim. Umarım bu yanlış anlaşılmanın önüne geçebilirim” Özcan Deniz geçen mart ayında Feyza Aktan ile evlendi ve Kuzey adında bir oğlu var. Fahriye Evcen ise 2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. 4 aylık da hamile.

DAHA ÖNCE DE FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz 4 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Fahriye Evcen’in ‘Evim Sensin’ filminden bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Deniz ve Evcen 2012 yılında, ‘Evim Sensin’ adlı filmde başrolü paylaşmışlardı. Çift, filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktalanmıştı.

Akşam eve girebilirsin inşallah abi?

Buralar karışacak.

O ev yandı bitti kül oldu ama yine de sen bilirsin abi.

İkiniz de evlisiniz. Niye böyle bir paylaşım yaptın şimdi?

ÖZCAN DENİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Özcan Deniz'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Özcan Deniz'in instagram hesabı dışındaki tüm sosyal medya hesapları yani; Twitter Facebook ve YouTube sayfaları ajans tarafından profesyonel bir iş anlayışı ile yönetilmektedir.' dendi.

İşte açıklamanın tamamı....





