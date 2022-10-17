Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi

Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile olan beraberliği devam ediyor. Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle nikâh masasına oturmak için ilk adımı attığı ve tektaş yüzük aldığı iddia edilmişti.

Samar Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz'in kendisine aldığı tektaş yüzükle ilk kez objektifler takıldı.



Görüntülendiğini fark eden tasarımcı, objektiflere resmen tektaşıyla poz verdi. Tektaş yüzüğün olduğu eliyle telefonla konuşmuş gibi yaparak yüzüğünü gösteren Dadgar, kendisine yöneltilen soruları duymazlıktan geldi.

