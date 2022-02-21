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Özcan Deniz'in yeni aşkı olan Samar Dadgar hakkında bomba iddia!

21.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'in yeni aşkı olan Samar Dadgar meğerse yeni bir aşk değilmiş... İddialara göre Deniz 24 yaş küçük aşkıyla evlenmeden önce de sevgiliymiş... İddiaya göre Özcan Deniz'in annesi bu ilişkiyi asla istemiyor.

Özcan Deniz'in yeni aşkı olan Samar Dadgar hakkında bomba iddia!

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yaşadığı sorunlu boşanma sürecinin ardından aradığı aşkı buldu. Kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Söylemezsem Olmaz programında Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edildi. İddialara göre Özcan Deniz Feyza Aktan ile evlenmeden önce Samar Dadgar ile sevgiliymiş.

Ekran Alıntısı

İddialara göre Özcan Deniz'in annesi "Bu diğerinden daha beter" diyerek oğluna küstü. Seren Serengil "Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" dedi.

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Özcan Deniz
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