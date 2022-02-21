Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız mutlaka konforlu bir uyku rutini oluşturmalısınız. Her gün aynı rutini tekrarlayarak uykuya dalış sürenizi kısaltabilir ve uyku kalitenizi arttırabilirsiniz. Oluşturacağınız uyku rutini ise tamamen istek ve zevklerinize bağlı! Uyumadan önce ılık süt içebilir, saçlarınızı tarayabilir, duş alarak rahatlayabilir, esansiyel yağları kullanabilirsiniz. Ortopedik ve konforlu yastıkları, hava temizleyici ve nemlendiricileri tercih edebilirsiniz. Uyku kalitenizi arttıracak ürünleri keşfetmek için sizin için hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Odanızın nem dengesini sağlayacak Philips HU2716/10 Hava Nemlendirici

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Kaliteli bir uyku için yatacağınız odanın havasının nem oranı en önemli noktalardan biri. Philips HU2716/10 Hava Nemlendirici, akıllı sensörü ile odadaki nemi 3 saniyede bir ölçer. Bu sayede odanın nem seviyesini kolayca takip edebilirsiniz. Ürünün otomatik modu, nem oranını otomatik olarak ayarlar. Düşük gürültü seviyesiyle uyku sırasında sesten rahatsız olmanızı önler. 360 derece tasarımıyla nemi odaya eşit şekilde yayar. 3 farklı hız kademesi bulunan ürünün zamanlayıcı fonksiyonuyla 1 ila 9 saat arasında seçim yapabilirsiniz. Saati geldiğinde cihaz kendini otomatik olarak kapatır. Üstelik ürün, NanoCloud teknolojisiyle bakterilerin yayılmasını %99 oranında önler.

2. Konforlu bir uyku için Visco Planet Yastık

Güzel bir uyku için yastığınızın rahat olması gerekir. Visco Planet Yastık, bu ihtiyacınızı gidermeniz için ideal bir seçim. Ürün; iki tepeli multi-fonksiyonel özelliğiyle yanlış yastık kullanımından kaynaklı boyun, sırt ve bel ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Viskoelastik süngeriyle toz akarlarına karşı direnç gösterir. Böylece alerjik bünyeli kişiler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Ürünün ısı düzenleyici kapsülleri ve havalandırma kanalları, uyku için gereken ideal sıcaklığı ayarlar. Bu sayede daha az terler ve üşürsünüz. Boyun boşluğunuzu dolduran ortopedik tasarımıyla konforlu bir uyku deneyimi sunan ürün, tüm yatış pozisyonları için kullanılabilir.

3. Uyku rutininizi cilt bakımıyla taçlandırmak için Caudalie Gece Bakım Yağı

Daha konforlu bir gece geçirmek için uyku rutininize bakım yağlarını ekleyebilirsiniz. Böylece hem yorgun cildinizin tazelenmesini sağlayabilir hem daha rahat bir uyku çekebilirsiniz. Caudalie Gece Bakım Yağı, %100 doğal içeriklerden üretilir. Kuru ciltlere uygun olarak formüle edilen yağ, cilt yüzeyini arındırır ve cilt bariyerinin güçlenmesini sağlar. Filatat, sodyum larül sülfat, mineral yağ, paraben ve renklendirici içermeyen ürün; teninizin nemlenmesine katkıda bulunur. Cildi yatıştıran gece yağı, cilt elastikiyetini artırarak kırışıklıkları azaltır. Detoks özelliğiyle tenin yenilenmesini ve pürüzsüzleşmesini sağlar. Cildiniz için gereken bütün desteği sunan yağ, daha genç görünmenize yardım eder.

4. Uyku için karanlık bir ortam oluşturan KAEHA Göz Bandı

Karanlık bir ortamda yatmak, uyku kalitesini artırır ancak bunu sağlamanız mümkün değilse göz bandından yardım alabilirsiniz. Eğer sizin de yatak odanız yeteri kadar karanlık değilse uyku rutininize göz bantlarını ekleyebilirsiniz. KAEHA Göz Bandı, benzersiz tasarımıyla yüzünüze tam olarak uyum sağlar. Bu sayede gözlerinizi tamamen kapatır ve ışığın sizi rahatsız etmesini engeller. Hafıza köpük ve elastik polyester malzemeden üretilen bant, yumuşak dokusuyla kendinizi gece boyu rahat hissetmenize imkan tanır. 3D konturlu yapısıyla gözlere baskı yapmayan ürün, deliksiz bir şekilde uyumanızı sağlar. Böylece güne daha dinç ve enerjik olarak başlayabilirsiniz. Göz bandını kafanıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

5. Rahatlamanıza yardımcı olacak Mystic Moments Spike Lavanta Esansiyel Yağı

Uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız esansiyel yağlardan destek alabilirsiniz. Eğer hangi esansiyel yağı tercih edeceğinize karar veremiyorsanız size harika bir önerimiz var: Rahatlatıcı etkisiyle lavantayı tercih edebilirsiniz! Kalitesiyle beğeni kazanan Mystic Moments markasının Spike Lavanta Esansiyel Yağı, uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Ürünü dilerseniz yastığınıza damlatabilir, seyrettikten sonra el ve ayak bileklerinize masaj hareketleriyle uygulayabilirsiniz. Uyku rutininiz için buhurdanlıklardan da destek alabilirsiniz. Uyumadan yaklaşık yarım saat önce buhurdanlığa damlatacağınız birkaç damla lavanta yağı, yatak odasının tüm havasını değiştirir. Üstelik gece boyu deliksiz bir uyku çekmenize ve sabaha çok daha dinç bir şekilde uyanmanıza da yardımcı olur.

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6. Gürültüyü dışarıda bırakan Apsojoy Uyku Kulaklığı

Uyku sırasında odanızın sessiz olması, kaliteli bir uyku için çok önemli ancak uyumadan önce gerekli sessizliği sağlamanız mümkün değilse uyku kulaklıklarını tercih edebilirsiniz. Bunun için uyku rutininize kaliteli yapısıyla uzun süreli kullanım imkanı tanıyan Apsojoy Uyku Kulaklığı'nı ekleyebilirsiniz. Ultra ince kulaklık, hoparlörü sayesinde dışarıdan gelen gürültüyü duymanızı engellerken hafif bir müzik ile uykuya dalmanıza yardımcı olur. Yumuşak dokusuyla kafanızın rahat etmesini sağlayan ürün, nefes aldıran yapısıyla sizi terletmez. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle beğeni kazanan ürünü 8 ila 10 saat arasında kullanabilirsiniz.

7. Sizi uykuya hazırlayacak Farmasi Botanics Lavanta Rahatlatıcı Duş Jeli

Duş almak bütün bedeninizin rahatlamasını sağladığı için her gece uyumadan önce banyonun yolunu tutabilirsiniz ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, doğru duş jelini seçmek. Enerji veren ürünleri kullanmak yerine vücudunuzun gevşemesini sağlayacak ve rahatlatıcı duş jellerini tercih etmesiniz. Hangi ürünü alacağınız karar veremiyorsanız Farmasi Botanics Lavanta Rahatlatıcı Duş Jeli'ne göz atabilirsiniz. Papatya ve lavanta ekstresiyle zenginleştirilen ürün, aromatik kokusuyla sizi rahatlatır. Böylece kolay bir şekilde uykuya dalabilirsiniz. Renklendirici, paraben ve silikon içermeyen ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

8. Vücudu gevşeten Bepanthol Derma Vücut Kremi

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Uyumadan önce vücudunuza bakım ve masaj yaparak uyku kalitesini arttırabilirsiniz. Banyo sonrasında vücudunuzun kuru kalmaması ve rahatlaması için Bepanthol Derma Vücut Kremi'ni uyku rutininize ekleyebilirsiniz. Bu ürün, içinde bulunan provitamin B5 bakım kompleksi sayesinde cildinizin ihtiyaç duyduğu nem dengesini sağlar. Cilt kuruluğunu azaltan krem, kuruluğun kaynağına inerek uzun süreli nemlendirme imkanı tanır. Kuru ve hassas ciltlerin rahatlıkla tercih edebileceği krem, yumuşak ve pürüzsüz bir cilt sunar. Ürün, uyku öncesinde masaj şeklinde uygulandığında rahatlamanıza yardım eder.

9. Sırada zihninizi rahatlatacak bir seçenek var: Son Ada-Zülfü Livaneli

Uykuya dalmakta sorunu yaşıyorsanız uyku rutininize kitap okumayı dahil edebilirsiniz. Kitap okumak, gün boyu biriken stres ve negatif düşüncelerden kurtulmanıza imkan tanır. Sizi farklı bir dünyaya götürerek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Uyumadan önceki bir saatlik süreçte akıllı cihazların yaydığı mavi ışıktan uzak durmanız gerekir. Bu zamanı kitap okuyarak geçirirseniz hem gözlerinizi hem bedeninizi uykuya hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda kitap okuyarak kişisel gelişiminize de katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için Zülfü Livaneli'den Son Ada'yı tercih edebilirsiniz. Ardından kendinizi huzurlu bir uykunun kollarına bırakabilirsiniz.

10. Temiz bir uyku ortamı için Xiaomi Mi Hava Temizleyici

Yatak odanızın havasının temiz olması, çok daha rahat bir şekilde uyumanızı sağlar. Bu nedenle hava temizleyicileri uyku rutininize dahil ederek uyku kalitenizi artırabilirsiniz. Xiaomi Mi Hava Temizleyici, HEPA filtresi sayesinde havadaki partiküllerin %99,97'sini etkili bir şekilde filtreler. Düşük enerji tüketimiyle tasarruf sağlayan ürün, odanın hava kalitesini artırır. Sessiz çalışma özelliğiyle geceleri uykunuzun bölünmesini önler. Yüksek hassasiyetli PM lazeri, en hafif kirliliği bile kolayca algılayarak yok eder. Xiaomi Home uygulamasıyla hava temizleyiciyi akıllı telefon üzerinden rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.