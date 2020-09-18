Özcan Deniz'in yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim' yakında Star TV'de

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Seni Çok Bekledim’, Erzincan’dan Katar’a, Katar’dan İstanbul’a uzanan tutkulu bir aşkın hikayesi...

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Şahin Altuğ üstleniyor. Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor.

Star’ın yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’in oyuncuları, okuma provası için bir araya geldi. Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizi, yakında başlıyor...

Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’in güçlü oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve usta oyuncu Ahmet Mekin yer alıyor.

TUTKULU BİR AŞKIN HİKAYESİ

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk’un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.