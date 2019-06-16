Özcan Deniz ve Feyza Aktan ayrıldı mı?

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, Mayıs 2018'de oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Haklarından sürekli olarak boşanacakları yönünde dedikodular çıkan ikiliden Özcan Deniz, babalar günü için yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Deniz, hikayesinde oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşıp, kendi babalar gününü kutladı.

Deniz’in yazısında “Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim...” cümlesi dikkat çekti. Özcan Deniz’in bu paylaşımı eşi ile ayrı oldukları için babalar gününde oğlunu göremediğine yoruldu.





