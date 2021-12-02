Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında tanıklar dinlendi! "Sigarayı yüzünde söndürürüm"

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın görülen son duruşmasında Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ve Feyza Aktan'ın kardeşi tanık olarak dinlendi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ifadesinde, "Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış, 'Özcan'a böyle böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı iterek duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştuğunu duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'Sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darp etmeye başladı.

Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler" dedi.

"KARDEŞİMLE EVLİYKEN KENDİNE ZARAR VERİYORDU"

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de tanık olarak verdiği ifadesinde şunları anlattı:

"2018'de Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır. Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin 'Çocuğu doğurup, size vereceğim' deyip sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza hanım hamileyken nikah da olmadığı için Antalya'ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu. 'Çocuğu doğurup size vereceğim' diyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı.

Göcek'teki olayda yanlarında olmadığını söyleyen Ercan Deniz, "Feyza annesini darp etmiş. Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış. Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Almanya'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza hanım da herhangi bir darp cebir izi yoktu" diye konuştu.

Avukatların sorusu üzerine Ercan Deniz, "Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" dedi.

Feyza Aktan mı haklı, Özcan Deniz mi? Özcan Deniz haklı Feyza Aktan haklı

"KENDİNE TOKAT ATIYORDU"

Güvenlik görevlisi Ergün Çetin ise 20 yıldır Deniz ailesi ile çalıştığını belirterek, "Bugüne kadar her gün birlikteydim. Bu süreçte Feyza Aktan'ın kendi kendini darp ettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu" diye konuştu.

BİR SONRAKİ CELSE DE TANIKLAR DİNLENECEK

Mahkeme Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da arasında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında Ercan Deniz basın mensuplarının sorusu üzerine, "Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz. 15 Şubat'a ertelendi. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz. Özcan Deniz bugün gelmedi. Oğlu ondaydı dün. Biraz da ateşliydi ondan dolayı gelmedi" dedi. (DHA)



