Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan gelişmeler sonrası hayranları ünlü çiftin neden boşandığını merak ediyordu. Boşanma ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan çift, birlikte tatile çıkarak herkesi şaşırtmıştı.

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, çift yurt dışı tatillerinde büyük kavgaya tutuştu ve yaşanan inatlaşma sonucu boşanma kararı aldı.

Feyza Aktan sonrasında geri adım atsa da Özcan Deniz geri atmadı ve çift anlaşmalı olarak boşandı.

Kısa süre önce bir markanın yatak reklamında rol alan Özcan Deniz eğer boşanmasaydı reklamda eşiyle rol alacaktı. Feyza Aktan bu reklam filminden 500 bin TL alacaktı.

