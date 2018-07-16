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Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Özcan Deniz'i en acı gününde eski dostu Mahsun Kırmızıgül yalnız bırakmadı

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti.

Sadık Deniz Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar arasında Özcan Deniz'in eski dostu Mahsun Kırmızıgül de vardı...

Uzun zamandır küs olduğu bilinen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede bir araya geldi. Vefa örneği gösteren Mahsun Kırmızıgül’ün aksine cenazeye başka ünlü ismin katılmaması dikkat çekti.

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EŞİNDEN DESTEK

Özcan Deniz camide babasının tabutunun başına gelerek bir süre tabuta sarılıp, ağladı. Feyza Aktan eşinin omzuna yaslanarak teselli etmeye çalıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül Özcan Deniz

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