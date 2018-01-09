MAGAZİN

Özcan Deniz'den 'evlilik sözleşmesi' açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 21:07 | Son Güncelleme 9 saat önce

Oyuncu Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmeler üzerine Deniz, bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Özcan Deniz'den 'evlilik sözleşmesi' açıklaması

Yakın zamanda Feyza Aktan ile dünyaevine girmeye hazırlanan İstanbullu Gelin'in başrolü Özcan Deniz'in imzalardan önce evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Deniz sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı.

45 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Haberin asılsız olduğunu, eşimle aramızdaki sevgi ve ilişki biçimine uymayan, 'kesin bir dille yazılmış imzasız, uydurma bir haber!' olduğunu bilmenizi isterim. Nikahımızın gecikmesi tamamen iş yoğunluğu, hamilelik süreci ev benim yakın zamanda geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayıdır. En kısa zamanda gerçekleşecek olan evliliğimizin tarihi bizim aile içi kararımızdır."

Deniz’in, evlilik yolunda olduğu 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 5.5 aylık hamile.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Nasuhi Sezgin'den Arda Turan açıklaması

Nasuhi Sezgin'den Arda Turan açıklaması

Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin

Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Peker'den estetik açıklaması!

Hakan Peker'den estetik açıklaması!

Show Haber'de Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Show Haber'de Jülide Ateş'in yerine gelecek isim belli oldu

Tolgshow ile ilgili flaş iddia!

Tolgshow ile ilgili flaş iddia!

Ece Çeşmioğlu'nun yeni dizisi belli oldu

Ece Çeşmioğlu'nun yeni dizisi belli oldu

Seda Sayan'dan Seren Serengil'e: Ablacım bir şey mi oldu?

Seda Sayan'dan Seren Serengil'e: Ablacım bir şey mi oldu?

İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını böyle ilan etti

İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını böyle ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.