Özcan Deniz'den 'evlilik sözleşmesi' açıklaması

Yakın zamanda Feyza Aktan ile dünyaevine girmeye hazırlanan İstanbullu Gelin'in başrolü Özcan Deniz'in imzalardan önce evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Deniz sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı.

45 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Haberin asılsız olduğunu, eşimle aramızdaki sevgi ve ilişki biçimine uymayan, 'kesin bir dille yazılmış imzasız, uydurma bir haber!' olduğunu bilmenizi isterim. Nikahımızın gecikmesi tamamen iş yoğunluğu, hamilelik süreci ev benim yakın zamanda geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayıdır. En kısa zamanda gerçekleşecek olan evliliğimizin tarihi bizim aile içi kararımızdır."

Deniz’in, evlilik yolunda olduğu 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 5.5 aylık hamile.

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