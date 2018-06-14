Özcan-Feyza Deniz çiftinden aşk pozu

\u00d6zcan Deniz'in k\u0131sa s\u00fcrede 100 bin be\u011feni alan foto\u011fraf\u0131n\u0131n alt\u0131na e\u015fi kalp emojisi koydu.\n30 Nisan\u2019da anne olan, o\u011flu Kuzey\u2019i kuca\u011f\u0131na alan Feyza Deniz\u2019in hamilelik kilolar\u0131ndan k\u0131sa s\u00fcrede kurtulmas\u0131 g\u00f6zlerden ka\u00e7mad\u0131. PARTNERUtanc\u0131ndan bikini giyemiyordu son pozlar\u0131 Instagram'\u0131 sallad\u0131Cem Y\u0131lmaz'dan Defne Samyeli'ye: \u00c7e\u015fme'de size 10 milyon liraya ev alm\u0131\u015f\u0131m!Motosiklette kal\u00e7as\u0131 g\u00f6r\u00fcnen modele ceza
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