MAGAZİN

Özcan-Feyza Deniz çiftinden aşk pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Özcan Deniz (45), geçtiğimiz mart ayında evlendiği Feyza Deniz'le (25) Göcek tatilinden fotoğrafını paylaştı.

Özcan-Feyza Deniz çiftinden aşk pozu

Özcan Deniz'in kısa sürede 100 bin beğeni alan fotoğrafının altına eşi kalp emojisi koydu.

30 Nisan’da anne olan, oğlu Kuzey’i kucağına alan Feyza Deniz’in hamilelik kilolarından kısa sürede kurtulması gözlerden kaçmadı.

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Özcan Deniz Feyza Deniz

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