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Pek eş anlamlısı nedir? Pek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde eş anlamı kullanılan birçok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılmakta ve aynı anlamı taşımaktadır. Eş anlamı çok fazla tercih edilen sözcüklerden biri de pek sözcüğüdür. Bu kelime ile aynı manaya gelen birden fazla sözcük mevcuttur. Eski Türkçe kökenine sahip olan bu kelime cümle içinde çoğunlukla tek başına kullanılmaktadır.

Pek eş anlamlısı nedir? Pek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede eski dönemlerden beri korunan birçok kelime bulunur. Bu kelimelerden birisi de "pek" kelimesidir. Eski Türkçede "sert, sağlam, katı, korunaklı" anlamına gelen "bek" kelimesinden evrilmiştir. Ön seste görülen p->b- değişimi sonucunda "pek" hâlini almıştır. Pek kelimesi Türkçede kullanımına göre hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre pek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • (sıfat) Sert, katı
  • (sıfat) Sağlam, dayanıklı
  • (zarf) Gereken, beklenen veya alışılmıştan çok olan
  • (zarf) Hızlı olarak

Pek sözcüğü kullanılarak türetilen birçok birleşik kelime de bulunmaktadır. "Pek çoğu", "pekiyi", "canı pek", "gözü pek", "pek gözlü", "pekâlâ", "sırtı pek", "ağzı pek" gibi birleşik kelimeleri örnek gösterebilmeniz mümkündür. Ayrıca bu sözcük "pek söylemek" birleşik fiilinde de kullanılır.

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Pek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Pek eş anlamlısı olan sözcüklerin yazılışı ve okunuşu farklıdır. Ancak bu farklar o eş anlamlı sözcüklerin manasını değiştirmemektedir. Pek kelimesi ayrıca cümle içerisinde vurgulanmak istenen sözcüklerin başına getirilerek, o sözcüklerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bu sözcük hem zarf hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. Pek kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Fazla
  • Gayet
  • Sert
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Pekin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pekin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu eş anlamlı sözcüklerin kullanımı kelime haznesinin genişlemesinde önemli bir etkendir. Pek sözcüğünün eş anlamlılarının kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bugün o kadar fazla ağlamıştı ki gözleri şişmişti.
  • Bu devirde taştan bile daha sert bir mantalitede olmak gerek.
  • Sert tahtaya attığı kalem kırılıvermişti.
  • Gayet samimi olduğum arkadaşlarımla vakit geçirmek benim için bir terapi gibi.
  • Bu şiir için gayet güzel bir tahlil yazmıştı.
  • Bu hakikati gayet iyi görüyordu ama asla kulak asmıyordu.
  • Fazla yumuşak domatesleri çöpe atmıştı.
  • Meğer hayattan vazgeçenlere bunları yapmak fazla korkunç bir şey değilmiş.
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