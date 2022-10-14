Pek eş anlamlısı nedir? Pek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede eski dönemlerden beri korunan birçok kelime bulunur. Bu kelimelerden birisi de "pek" kelimesidir. Eski Türkçede "sert, sağlam, katı, korunaklı" anlamına gelen "bek" kelimesinden evrilmiştir. Ön seste görülen p->b- değişimi sonucunda "pek" hâlini almıştır. Pek kelimesi Türkçede kullanımına göre hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre pek kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Pek sözcüğü kullanılarak türetilen birçok birleşik kelime de bulunmaktadır. "Pek çoğu", "pekiyi", "canı pek", "gözü pek", "pek gözlü", "pekâlâ", "sırtı pek", "ağzı pek" gibi birleşik kelimeleri örnek gösterebilmeniz mümkündür. Ayrıca bu sözcük "pek söylemek" birleşik fiilinde de kullanılır.
Pek eş anlamlısı olan sözcüklerin yazılışı ve okunuşu farklıdır. Ancak bu farklar o eş anlamlı sözcüklerin manasını değiştirmemektedir. Pek kelimesi ayrıca cümle içerisinde vurgulanmak istenen sözcüklerin başına getirilerek, o sözcüklerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bu sözcük hem zarf hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. Pek kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
Pekin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu eş anlamlı sözcüklerin kullanımı kelime haznesinin genişlemesinde önemli bir etkendir. Pek sözcüğünün eş anlamlılarının kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlardır: