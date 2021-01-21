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Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 21.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için sizlere basit bir yol sunacak. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Sizler için mantık sınırlarını alt üst eden ve beyninizden adeta dumanlar başladığını hissedeceğiniz bir bilmece hazırladık. 4 noktadan oluşan bu bilmecede beyin fırtınası yapmanız gerekecek. Basit düşünmeye çalışırken detayları gözden kaçırmamaya özen gösterin.

Gri bir zemin üzerine çizilen bu 4 kırmızı noktadan bir geometrik şekil bulmanızı istiyoruz. Aklınıza hemen kare şeklinin geldiğine eminiz. Ancak bu kadar basit olduğunu düşünmemelisiniz. Çünkü bu bulmacayı çözerken yalnızca üç çizgi kullanabilirsiniz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Bütün geometrik şekillerin aklınızdan geçtiğine adımız kadar eminiz. Sakince olabilecek ihtimaller üzerine düşünün. Biraz ipucu vermemizi isterseniz aslında üç çizgiden oluşan oldukça popüler bir şekil var onu bulmaya çalışın.

cevap

Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?


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