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Özel görüntüleri sızan Berk Oktay ilk kez konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada özel görüntüleri sızmıştı. İddiaya göre ise o görüntüleri eşi Merve Oktay sızdırmıştı. Başarılı oyuncu Oktay dava süreci hakkında ilk kez konuştu.

Özel görüntüleri sızan Berk Oktay ilk kez konuştu

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay hakkında savcılık, “Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Berk Oktay bu konuyla ilgili ilk kez Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programına konuştu.

İşte Berk Oktay’ın yaptığı açıklamalar:

"Hepinizin bildiği gibi başıma ne yazık ki talihsiz ve çok üzücü beni ve ailemi yıpratan bir olay geldi. Allah’tan kimseye böyle bir şeyi yaşamamasını temenni ederim. Kısaca özet yapayım. Başıma bu mevzular geldiğinde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yapacağı gibi kimlerin ne amaçla yaptıklarını ve yapan kişilerin bulunması için savcılığımıza gittim. Bunun araştırılmasını ve kimin yaptığının bulunması için suç duyurusunda bulundum.

TÜRK POLİSİNE GÜVENDİM

Siber Şube Müdürlüğü ekipleri yüksek mesai harcayarak bir takım çalışmalar sonucunda bir takım verilere ulaştılar. Bunun sonucunda iş savcılığa intikal etti. Savcılıkta dosyasını tamamladı ve sonucunda bu durumu görüyoruz. Bundan sonrasında bugüne kadar ben sadece Türk adaletine Türk polisine sonuna kadar güvendim güvenmeye devam edeceğim. Öncelikle ilahi adalete ondan sonrada Türk adaletine ve polisimize sonuna kadar güveniyorum. İş artık hukuktadır adliyededir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım.”

UZLAŞMAK İSTEMİYORUZ

Savcı isnat edilen suçların uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle, kamu davası açılmadan önce şüpheli Merve Oktay’ın mağdur Berk Oktay’ın uzlaşmak isteyip istemediklerini teklif edilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar vermişti.

Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği dilekçesinde, “Biz uzlaşmak istemiyoruz. Hala şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

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