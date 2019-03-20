Özel görüntüleri sızan Berk Oktay ilk kez konuştu

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay hakkında savcılık, “Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Berk Oktay bu konuyla ilgili ilk kez Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programına konuştu.

İşte Berk Oktay’ın yaptığı açıklamalar:

"Hepinizin bildiği gibi başıma ne yazık ki talihsiz ve çok üzücü beni ve ailemi yıpratan bir olay geldi. Allah’tan kimseye böyle bir şeyi yaşamamasını temenni ederim. Kısaca özet yapayım. Başıma bu mevzular geldiğinde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yapacağı gibi kimlerin ne amaçla yaptıklarını ve yapan kişilerin bulunması için savcılığımıza gittim. Bunun araştırılmasını ve kimin yaptığının bulunması için suç duyurusunda bulundum.

TÜRK POLİSİNE GÜVENDİM

Siber Şube Müdürlüğü ekipleri yüksek mesai harcayarak bir takım çalışmalar sonucunda bir takım verilere ulaştılar. Bunun sonucunda iş savcılığa intikal etti. Savcılıkta dosyasını tamamladı ve sonucunda bu durumu görüyoruz. Bundan sonrasında bugüne kadar ben sadece Türk adaletine Türk polisine sonuna kadar güvendim güvenmeye devam edeceğim. Öncelikle ilahi adalete ondan sonrada Türk adaletine ve polisimize sonuna kadar güveniyorum. İş artık hukuktadır adliyededir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım.”